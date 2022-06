Fabrizio Moro in concerto a Montorio al Vomano il 26 agosto

MONTORIO AL VOMANO. Alla tournée estiva di Fabrizio Moro “La mia voce tour 2022” si aggiunge una data anche in Abruzzo: quella del 26 agosto a Montorio al Vomano quando il cantautore romano si esibirà in piazza Orsini in occasione della rassegna "Gran Sasso Live".

Fabrizio Moro si esibirà dal vivo quest’estate, nei mesi di luglio e agosto, in giro per l’Italia nelle più suggestive location all’aperto. A dicembre sarà inoltre protagonista di due importanti appuntamenti nelle città di Milano e Roma: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Nel suo tour Moro eseguirà i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso. Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco da Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari e Roberto Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it.