In Abruzzo l'auto elettrica più veloce al mondo: 400 km orari

TERAMO. Ne esistono solo 4 esemplari al mondo, è made in Abruzzo ed è ritenuta l'auto elettrica più veloce al mondo. Si chiama Aspark Owl, letteralmente "Aspark Gufo", ed è più di una supercar: è una hypercar e cioé il massimo delle estremizzazione in prestazioni, leggerezza, aspetto estetico, guidabilità e ovviamente prezzo.

Da sabato è possibile vederla e ammirarla in Abruzzo e in particolare sulla rotatoria della Provinciale 1 a Controguerra, dove un modello scala 1:1 viene esposto in maniera permanente. Questo perché l'azienda che la produce, la Ars Tech sempre di Controguerra, nel cuore dell'area industriale definita "carbon valley", aderisce alla campagna “Adotta aree verdi” promossa dalla Provincia.

Il "Gufo" full electric teramano viene collocato sulla rotatoria di 61 metri quadri di diametro circondata da ulivi, piante di aloe, palmette e fiori. E la linea aerodinamica futuristica viene fatta esaltare da una combinazione di effetti cromatrici e spot di luci realizzati sempre dall’azienda di Controguerra in modo da rendere unico lo spettacolo sulla Provinciale. Una eccellenza abruzzese (teramana) in in quadro teramano. Perché quando si parla di Aspark Owl si parla di un’accelerazione da 0 a 100 in 1,69 secondi e di una velocità che arriva a toccare i 400 chilometri orari, e tutto con un motore elettrico.

La Ars Tech produce componenti in carbonio per auto ultraveloci e si occupa di creazione di componenti ad alte prestazioni

da oltre 30 anni. Il brevetto della hypercar è della società giapponese Aspark su progetto di Manifatture Automobili Torino. Ars Teck l'ha insostanza materializzata realizzando lo chassis in carbonio.

L’inaugurazione della rotonda con l'hypercar è prevista il 25 settembre alle ore 12; dalle 10 alle 13 è in programma un open house con la visita in azienda per piccoli gruppi.

Un gemellaggio che trova una spiegazione politico-industriale: "In questo momento il divario fra un privato che vola sulle ali dell’innovazione e un pubblico che stenta a stare al passo e ad essere concretamente di sostegno al mondo dell’impresa è davvero grande", commenta il presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura, "un gap che nella nostra provincia è particolarmente evidente soprattutto da quando è venuto meno il ruolo delle Province nelle relazioni industriali e nelle politiche attive del lavoro”.

