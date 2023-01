Lutto nel turismo, addio a Corsi: aprì il suo camping agli sfollati dell'Aquila

MARTINSICURO. Il settore turistico della cittadina è in lutto per la perdita di Amedeo Corsi, figura storica dell’accoglienza a Martinsicuro. Amedeo si è spento ieri all’età di 70 anni nell’ospedale di Giulianova, dove era ricoverato da alcuni giorni: da tempo combatteva contro una grave malattia. La notizia si è subito sparsa nella cittadina trovando l’affetto e le condoglianze alla famiglia da parte di tanti martinsicuresi.

Amedeo è stato uno storico rappresentante degli operatori turistici truentini, sempre pronto a perorare le cause della categoria. È stato fondatore e presidente dell’associazione "Martinsicuro Vacanze", che racchiude operatori turistici di Martinsicuro e Villa Rosa, ma anche realizzatore del camping "Duca Amedeo", considerato uno dei migliori della costa teramana. Gli amici ricordano che Corsi «è stato uno dei primi operatori in Abruzzo ad aprire il proprio camping per ospitare gli sfollati dopo il drammatico terremoto che ha colpito L’Aquila».

Il funerale è in programma domani, lunedì 23 gennaio, alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore. (s.d.st.)

copyright il Centro

ARTICOLO SUL CENTRO IN EDICOLA