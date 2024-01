Multiespianto in ospedale, nuova speranza per quattro pazienti

TERAMO. Prelievo multiorgano nell'ospedale Mazzini di Teramo. Un 60enne della provincia di Teramo è morto dopo che venerdì scorso era stato ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni a causa di un prolungato arresto cardiocircolatorio. Il collegio medico ha accertato la morte con criteri neurologici. E i familiari, riuscendo ad andare oltre il profondo dolore per la perdita del proprio caro, hanno dato l’assenso al prelievo multiorgano.

Al termine del complesso processo donativo con un notevole impegno del personale sanitario e coordinato dai Centri regionale e nazionale trapianti, sono stati prelevati fegato, reni e cornee, che potranno dare speranza a quattro pazienti. Il fegato sarà trapiantato in Campania, mentre reni e cornee rimarranno in regione.