’Ndrangheta, 334 arresti: c'è anche l'ex comandante dei carabinieri di Teramo

VIBO VALENTIA. C'è anche l'ex comandante provinciale dei carabinieri di Teramo, il colonnello Giorgio Naselli, fra i 334 arrestati nel maxi blitz contro la ’ndrangheta che ha disarticolato le organizzazioni operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. Naselli, in servizio fino a giugno al comando provinciale di Teramo, è stato anche comandante del reparto operativo dei carabinieri di Catanzaro ed era attualmente a Roma. Naselli è stato arrestato e trasferito nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dopo che in un primo momento era risultato irreperibile. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia ed è denominata Scott-Rinascita.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, truffe, turbativa d’asta, traffico di influenze e corruzione. In 260 sono stati condotti in carcere, 70 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti al divieto di dimora. I provvedimenti, emessi dal Gip di Catanzaro, su richiesta della locale Dda, sono stati eseguiti in Calabria e in varie province della Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, nonchè in Svizzera, Germania e Bulgaria.

Oltre all'ex parlamentare di Forza Italia, l'avvocato Giancarlo Pittelli, accusato di associazione mafiosa, fra gli arrestati c'è il sindaco di Pizzo e presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo, del Pd, l'ex consigliere regionale del Pd Pietro Giamborino (ai domiciliari) e il segretario del Psi calabrese Luigi Incarnato (domiciliari). Il gip ha imposto il divieto di dimora in Calabria per l'ex parlamentare ed ex assessore regionale del Pd Nicola Adamo, indagato per traffico di influenze.

Il tenente colonnello Naselli aveva preso possesso del comando provinciale carabinieri di Teramo il 19 settembre 2017, proveniente dal comando del reparto operativo di Catanzaro. Sposato con 4 figli, tarantino di Castellaneta, formazione all'Accademia, nella sua carriera ha all'attivo il servizio nel Battaglione di Bari e nel nucleo o operativo della Compagnia di Bagheria nel Palermitano. Prima era stato in forze a Viadana, nel Mantovano, e poi per quattro anni alla Base Nato di Napoli come responsabile della sezione operazioni di sicurezza. Da maggiore aveva diretto successivamente la Compagnia di Manfredonia. Un cosiddetto "uomo del fronte", abituato a gestire situazioni delicate e complesse indagini contro 'Ndrangheta e cosche mafiose siciliane. Il saluto alla cittadinanza l'aveva consegnato alla stampa pochi giorni prima dello scorso 19 ottobre, quando aveva preso servizio come nuovo vice comandante del Gruppo sportivo carabinieri, il nucleo organizzativo dell'Arma nel settore sportivo con compiti di addestramento e agonistici nelle diverse discipline olimpiche.