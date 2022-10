Porcino da record trovato nel bosco secolare

TERAMO. Un porcino di oltre due kg è stato trovato nei giorni scorsi nei boschi del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della laga. Si tratta di un Boletus edulis (porcino), fungo autunnale, dalla commestibilità eccellente e che di raro ha il peso per la precsione di 2 kg e 50.

Il porcino è stato trovato nel secolare bosco Martese in località Ceppo, nel comune di Rocca Santa Maria, alla base dei Monti della Laga. A trovarlo è stato Samuele Serrani. Il valore del porcino dipende in genere dalla qualità. In questo caso, secondo lo stesso appassionato fungarolo, almeno in Abruzzo un porcino del genere si può comprare a circa 30 euro al kg.