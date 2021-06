Ritrovati i due giovani escursionisti dispersi sul Gran Sasso

PRATI DI TIVO. I due escursionisti dispersi sul Gran Sasso sono stati ritrovati sani e salvi a Sella dei Grilli. I giovani avevano scelto l’Abruzzo per un paio di giorni di trekking, purtroppo, però, hanno deviato dal percorso stabilito e si sono ritrovati in tutt'altra zona. Da ieri non avevano più avuto contatti con i genitori, che questa mattina hanno allertato i carabinieri, che hanno mobilitato anche le squadre si terra di Teramo del Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco, intervenuti anche con l’elicottero.

I due ragazzi avevano lasciato le vetture nel parcheggio di Prati di Tivo, vicino all’imbocco del sentiero che porta alle cascate di Rio Arno. Uno aveva lasciato il cellulare in macchina e per questo motivo non rispondeva ai familiari, mentre l’altro non risultava raggiungibile perché non c’era copertura di rete. Da capire perché siano stati ritrovati in una zona differente e distante da quella stabilita dai due ragazzi nei percorsi comunicati anche ai genitori, programmati da oggi a venerdì: da Prati di Tivo al Rifugio del Minte per poi andare al lago di Camarda fino al Rifugio Garibaldi per far poi ritorno a Prati di Tivo.