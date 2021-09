San Gabriele, giubileo degli ammalati e degli operatori sanitari

TERAMO. La prossimità come via per una nuova cultura della salute. E' questo il tema al centro del giubileo degli ammalati e degli operatori sanitari, in programma oggi (sabato 4 settembre) al santuario di San Gabriele dell'Addolorata.

L'iniziativa rientra nei festeggiamenti per il centenario della canonizzazione del santo patrono d'Abruzzo. Oltre ai momenti di preghiera sono tanti gli spunti di riflessione di carattere medico, culturale e pastorale. Il programma prevede in apertura i saluti del vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi, seguiti dai saluti del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e dell'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e dagli interventi della presidente dell'ospedale Bambino Gesù di Roma Mariella Enoc e dell'arcivescovo di Pescara-Penne e delegato della conferenza episcopale abruzzese molisana per la pastorale della salute Tommaso Valentinetti. Successivamente il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila e presidente della Ceam, presiederà la celebrazione eucaristica, al termine della quale ammalati e operatori sanitari attraverseranno la Porta Santa nell'antico santuario. Nel pomeriggio sarà poi protagonista il mondo del volontariato, con il 40/o Pellegrinaggio regionale della sezione Unitalsi abruzzese. Alle 15 è in programma il passaggio dei pellegrini nella cripta di San Gabriele e il saluto al santo, mentre alle ore 16,30 si svolgerà la processione eucaristica presieduta dal vescovo Lorenzo Leuzzi.