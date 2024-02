Scacchi, torneo giovanile decide i campioni provinciali

ATRI. Sabato è stata una giornata importante per il mondo scacchistico regionale. Si è svolto infatti il campionato provinciale giovanile Under 18 di Teramo, valido per le qualificazioni alle nazionali, accompagnato da un torneo Rapid Fide open.

Nella sede dell’associazione La Stracca, nel comune di Atri, Pineto Scacchi, circolo territoriale dell’Asd Torri del Vomano, ha organizzato questo prestigioso appuntamento del calendario scacchistico, riconosciuto dalla Federazione scacchistica italiana. 59 giocatori di tutte le età e provenienti da tutto l'Abruzzo e dalle Marche hanno preso parte a questa giornata.

«È stato un pomeriggio ricco di divertimento, sfide appassionanti, ma soprattutto di amicizia e sviluppo personale », dichiara la responsabile della sede di Pineto Laura Federicis, «Torri del Vomano, associazione che nel 2023 ha contato oltre 290 tesserati, posizionandosi al quarto posto in Italia per numero di iscritti, è attiva con diverse sedi nel Teramano e una a Vasto per la divulgazione e la diffusione di questo affascinante sport, che è anche gioco, arte, scienza. Collaboriamo con scuole elaborando progetti e organizzando corsi e tornei. Inoltre a Pineto, grazie a una storica collaborazione con l’amministrazione comunale che ci accoglie nel palazzo polifunzionale, ogni sabato pomeriggio il circolo è aperto e accoglie bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni, nonché adulti e appassionati di ogni età».

Ecco i giovani abruzzesi premiati ai vertici delle rispettive categorie: under 8 Lorenzo Contasta; under 10 Matteo Carpano ed Elisabetta Ulbar; under 12 Francesco Mascioni ed Elena D’Ascenzo; under 14 Francesco Visconti e Beatrice Rossi; under 16 Matteo Lapenna e Chiara D’Angelo; under 18 Nick Maccione.