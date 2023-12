Sentieri, chiese e panorami mozzafiato: volume dedicato a Fano Adriano

FANO ADRIANO. "Perdersi nella bellezza e nell'incanto dei luoghi del cuore ha la stessa magia del primo amore e offre quel senso di protezione che la vita sempre più caotica e vuota della società moderna nega", così Carlo Di Bonaventura autore del libro "Fano Adriano la perla del Gran Sasso", alla presentazione del volume al Bim di Teramo. Presenti anche il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, l'editore Paolo De Siena e il consigliere direttivo del Bim, Angelo De Arcangelis.

Il volume di 120 pagine, realizzato in italiano e inglese, è arricchito dalle fotografie di Luigi Di Battista, Giancarlo Malandra e Gianluca Pisciaroli, con prefazione a cura del direttore regionale dei Musei d'Abruzzo, Federica Zalabra.

Il libro è un alternarsi di panorami mozzafiato, sentieri suggestivi e un patrimonio storico-artistico di rilievo custodito non solo nelle chiese, nell'eremo, nei monumenti, ma disseminato nei vicoli, sulle facciate delle case antiche, in quelle pietre che narrano di passato ma che sono la base per il nuovo racconto del futuro.