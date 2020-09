Sindacati in piazza con i lavoratori Betafence / VIDEO E FOTOGALLERY

TERAMO. C'erano anche i lavoratori della Betafence di Tortoreto, questa mattina, in piazza Martiri a Teramo, in occasione della giornata di mobilitazione indetta dai sindacati regionali per protestare contro la mancata concertazione sulla destinazione dei fondi destinati ad arrivare in Abruzzo tra la programmazione europea, le risorse del Recovery Fund, del Sure ed eventualmente del Mes.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Sindacati e lavoratori in piazza Martiri Teramo, la mobilitazione contro la mancata consultazione sui fondi europei per l'Abruzzo (video di Luciano Adriani)

In piazza Martiri, i lavoratori, con la loro presenza, hanno voluto tenere alti i riflettori sulla situazione dell'azienda di Tortoreto, annunciando che molto probabilmente la prossima settimana saranno a Roma sotto palazzo Chigi con una delegazione per cercare un impegno del presidente Conte affinché venga convocato il tavolo al ministero dello Sviluppo economico per affrontare la difficile vertenza. Tavolo al quale i sindacati di categoria chiedono la convocazione anche del Fondo Carlyle e del suo rappresentante italiano.

GUARDA LA FOTOGALLERY

Lavoratori in piazza per la mobilitazione sindacale Le immagini della giornata di protesta con gli addetti della Betafence di Tortoreto (fotoservizio di Luciano Adriani)

@RIPRODUZIONE RISERVATA