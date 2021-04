Teramo ha un nuovo milionario

TERAMO. C’è un nuovo milionario in giro per Teramo: è il fortunato, per ora ignoto, che si è portato a casa una vincita da un milione dopo aver giocato una schedina da un euro.

Il gioco è il MillionDay di Lottomatica. La schedina è stata giocata nei giorni scorsi nella tabaccheria di Anita Di Teodoro in via Europa 36 a Teramo.

Seppur un evento rarissimo, la vincita milionaria non rappresenta un record per l’Abruzzo e neanche per il Teramano: l’ultima in zona è quella da cinque milioni di euro, ottenuta a Crognaleto nel 2019 con un semplice gratta e vinci. (l.t.)

