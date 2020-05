Teramo, i primi volti della ripresa tra il sorridente e il preoccupato / VIDEO E FOTOGALLERY

TERAMO. I primi volti della ripresa affiorano dalla mascherine e sono tra il sorridente e il preoccupato. Sorridenti perché finalmente si torna al lavoro, preoccupati perché c'è una nuova sfida da affrontare e non si come può andare. Nel pallido lunedì della ripresa, torna il rito del caffé. Baristi, ristoratori e commercianti rialzano le serrande di prima mattina con tanti pensieri e tante titubanze. Qualcuno fa volare palloncino colorati verdi-bianco e rossi davanti alla cattedrale, come segno della ripartenza.

L'emergenza covid non è finita, occorre osservare sempre le prescrizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione e adottare tutte le nuove regole su distanze, doppi ingressi e no-assembramenti, ma almeno si può ricominiciare. Tentano di ricominciare coloro che possono farcela, altri non sanno come fare per poter pagare affitti e fornitori. E a riaprire sono anche le chiese, anche qui con "nuove" regole che impediscono ai fedeli di stare vicini anche nei banchi.

E per la ripresa, dopo le linee guida del governo, in Abruzzo qualcosa dev'essere rivisto: gli spostamenti verso le seconde case (dev'essere abolito il divieto di pernottamento dal lunedì al giovedì), ci si deve adeguare alla chiusura dei centri benessere, alle regole volute per gli ingressi nei negozi e alle disposizioni per il posizionamento degli ombrelloni. Infatti lo Stato prevede 10 metri quadrati a ombrellone, l’Abruzzo ne ha contemplati 12. (a.mo.)

