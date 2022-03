"Ucraina, noi ci siamo": pullman salva 50 tra donne e bambini

TERAMO. Donne e soprattutto bambini in fuga dall'Ucraina stanno per essere trasportati in Abruzzo con una missione umanitaria partita da Teramo. A metterla su è stata l'azienda di trasporto e viaggi Baltour, spedendo ai confini dell'Ucraina un pullman con il personale per la prima accoglienza a bordo. "Motore" di questa iniziativa è l'amministratore del gruppo Baltour, Antonella Ballone. Le tappe del lungo viaggio, con l'arrivo a destinazione sono state seguite via social e commentate sempre positivamente dai follower.

"Ucraina, noi ci siamo": con queste parole è stato accompagnata la missione del pullman Baltour fino a 2 km dal confine con le zone di guerra. Lì era stato fissato l'appuntamento con i profughi in fuga dalle bombe. Donne e tanti bambini, circa 50, ai quali il personale Baltour ha subito offerto delle caramelle. A bordo il resto dell'accoglienza. Ora il lungo viaggio di ritorno verso l'Abruzzo, lontano dal proprio Paese ma al sicuro. (a.mo.)

