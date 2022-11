A24-A25, Salvini assicura: niente aumenti delle tariffe

Nessun aumento delle tariffe per percorrere l'A24/A25: è quanto confermato dopo una serie di approfondimenti culminati con una riunione tecnica organizzata oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla riunione erano presenti, oltre al vicepremier e ministro Matteo Salvini, gli esponenti di Anas e il commissario straordinario Marco Corsini.

A dicembre, come confermato dal ministro Salvini, ci sarà un incontro aperto a tutti gli amministratori locali per un confronto a 360 gradi. Salvini aveva già incontrato una delegazione di sindaci, settimana scorsa, e questa mattina un altro gruppo di primi cittadini è stato ricevuto al dicastero di Porta Pia.

Salvini ha anche dato mandato ad Anas di stilare un piano di fattibilità per l'abbattimento del pedaggio. È stato anche affrontato il tema della manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale: 400 milioni i fondi che saranno impegnati per il 2022 e 1 miliardo quelli per il 2023. Lo rendono noto all'Ansa fonti del Mit.