A25, svincolo Bussi-Popoli: prorogata chiusura rampe in entrata e uscita

PESCARA. Per il completamento dei lavori di adeguamento sismico del viadotto-rampa dello svincolo di Bussi-Popoli che collega la statale 5 Tiburtina-Valeria all’autostrada A25, la chiusura delle rampe tanto in entrata in autostrada A25 quanto in uscita dall’autostrada A25 dello Svincolo di Bussi-Popoli è prorogata fino alle ore 20 del 16 ottobre.