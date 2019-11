Abruzzo, arriva la burrasca: rischio mareggiate, poi la pioggia

PESCARA. La perturbazione proveniente dall'Africa interessa anche l'Abruzzo e porta piogge, e soprattutto venti forti e mareggiate con temperature minime stazionarie. Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione civile l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per le prossime 9-12 ore sui versanti adriatici di Abruzzo, Marche e Molise. Cosa ben diversa dall'allerta di livello arancione per Sicilia, Calabria e Basilicata.

In Abruzzo sono previsti in particolare venti di burrasca da sud (La Capitaneria ha emesso l'avviso) e cielo da nuvoloso a coperto. A questa nuvolosità sono associate precipitazioni già dalle prime ore del mattino. Una debole tregua dalle precipitazioni è possibile nelle ore centrali della giornata. Ma poi in serata riprendono sull’Alto Sangro.

Anche domani, mercoledì 13 novembre, dovrebbero esserci precipitazioni, sparse in tutta la regione a partire da sud fino ad estendersi a tutta la provincia del Teramano. Le previsioni danno piogge intense e abbondanti su Pescarese, Teatino e costa giuliese. Con le temperature in lieve flessione sia nei valori minimi che massimi. I venti tuttavia dovrebbero calare di intensità e girare da nord, nord est. Giovedì 14 novembre è atteso un miglioramento delle condizioni meteo.