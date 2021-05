Abruzzo da 4 giorni oltre quota 10mila vaccinazioni

PESCARA. Il ponte del 1 maggio non ha rallentato la campagna vaccinale anti-Covid in Abruzzo. Anche nella giornata di ieri, domenica 2, è stata superata per il quarto giorno consecutivo la quota delle 10mila somministrazioni, per la precisione 10239.

Nello specifico nei punti di vaccinazione sul territorio regionale sono state inoculate 7446 dosi di PfizerBioNtech, 1560 di AstraZeneca, 1215 di Moderna e 18 di Johnson&Johnson.

463506 le dosi somministrate in Abruzzo dall’inizio della campagna vaccinale, l’83.9% di quelle consegnate: la nostra regione è appena due decimali al di sotto della media nazionale (84.1%).Gli abruzzesi che hanno ricevuto la prima e seconda dose (compresi i vaccinati con il monodose J&J) sono 136814.

L'ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Abruzzo è di 10.086. A questo ritmo ci vorrebbero 4 mesi e 14 giorni per coprire il 70% della popolazione. L’obiettivo sarebbe raggiunto il giorno 14 settembre 2021 contro la previsione del governo ad agosto 2021.

(fonte dati: il sole 24ore.com)