Abruzzo in controtendenza: Bonaccini chiude in lieve vantaggio

L’AQUILA. Un testa a testa che ha tenuto svegli i dem abruzzesi per tutta la notte. A mezzanotte e mezza, la mozione di Stefano Bonaccini in regione era avanti nel numero di voti (grazie alle vittorie nel Pescarese e nel Chietino). Ma dei delegati da mandare all’assemblea nazionale, sembrava averne ottenuti di più la mozione Schlein, a causa del risultato dei singoli collegi e del calcolo dei resti (e grazie agli exploit in tutti i capoluoghi e in particolare nell’Aquilano e nel Teramano). Questo, il risultato, evidentemente non ancora ufficiale, delle primarie del Partito democratico in regione: Il 50,4% ha votato per eleggere il governatore dell’Emilia Romagna come nuovo segretario nazionale del Pd, il 49,6% per la deputata sua sfidante. Primarie che hanno visto 20.600 abruzzesi recarsi nei 134 seggi allestiti in tutto il territorio.

ARTICOLO COMPLETO SU IL CENTRO IN EDICOLA