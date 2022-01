Abruzzo verso la zona gialla: 1.135 nuovi positivi, 2 morti e altri 6 ricoveri

I dati del bollettino regionale comunicati dall'assessorato alla Sanità. In seguito ai riallineamenti complessivi eseguiti sui dati riferiti alla giornata di ieri, oggi in Abruzzo si registrano 1.135 nuovi positivi (di cui 639 emersi da test antigenico), di età compresa tra 2 e 92 anni. Eseguiti 54.560 tamponi (2.599 molecolari e 51.961 test antigenici), compresi quelli non comunicati ieri. Due decessi (una 70enne e un 74enne della provincia di Chieti), 5 guariti (87.087 dall'inizio dell'emergenza) e 22.000 attualmente positivi (+1223 rispetto a ieri).

Sono 184 (+5 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in area medica, 22 (+1) in terapia intensiva e 21.794 in isolamento domiciliare (+1.217). Si avvicina il passaggio dell'Abruzzo in zona gialla: altri 14 ricoveri in area medica e sarà addio alla zona bianca. Tanti ne mancano per raggiungere la soglia dei 198, che vale il raggiungimento del 15% del tasso di occupazione dei posti letto in area non critica e quindi il cambio di colore da bianco a giallo. Gli altri due parametri (numero dei ricoverati in terapia intensiva e incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti) sono infatti già stati superati.

I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell'Aquila (98), Chieti (284), Pescara (202), Teramo (576), fuori regione (26), in accertamento (44).