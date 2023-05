Alla scoperta delle oasi del Wwf dal 6 al 18 maggio

Tanti gli appuntamenti dedicati alle oasi Wwf in Abruzzo. Dal 6 al 18 maggio ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Nella Riserva naturale regionale e oasi Wwf Gole del Sagittario di Anversa degli Abruzzi il 6 e il 7 maggio si svolgeranno incontri e attività guidate all’interno del percorso intrapreso da mesi dall’area protetta per qualificarsi come Centro di immersione forestale. Sempre ad Anversa degli Abruzzi, il 6 maggio alle 10,30 c'è l’iniziativa “Ecosistemi d’acqua” a cura di Paolo Cellupica, una passeggiata per famiglie per scoprire la biodiversità della Riserva.

Ricco il programma anche nella Riserva naturale regionale e oasi Wwf Calanchi di Atri: il 6 maggio alle ore 10 è previsto l’incontro "Introduzione all'AgroEcologia" a cura dell'Agri Ecologo Remo Angelini, mentre il 7 maggio a partire dalle 10 c'è la festa in Oasi con passeggiate, concorso di pittura, escursioni, giochi di squadra e pranzo in natura, in collaborazione con l’associazione Istrice.

Nella Riserva naturale regionale e oasi Wwf Lago di Serranella il 7 maggio è dedicato al Lupo con giochi, quiz e realizzazione di un’impronta in argilla, a partire dalle 10,30 dal Centro visite in località Brecciaio, in collaborazione con la Coop. Terracoste.

Il 7 maggio sarà aperta anche l’oasi Wwf di Fosso Giardino di Martinsicuro dove sarà organizzata un’escursione sul sentiero natura.

Nei giorni successivi le attività continueranno nella Riserva naturale regionale e oasi Wwf Lago di Penne: il 9 maggio nell’ambito di Oasi sociale, c'è un’escursione guidata dedicata agli utenti del CAS Lapiss e CAS Collalto e proiezione di un documentario naturalistico, l’11 maggio si può effettuare, invece, un’escursione in canoa canadese sul lago e il 18 maggio è possibile seguire un incontro tematico sul monitoraggio nelle aree protette con i droni e la gara di plogging, in collaborazione con la sezione Wwf Chieti-Pescara e il corso di studi in Scienze delle attività motorie e sportive dell’ateneo “Gabriele d’Annunzio”, durante la quale i partecipanti correranno lungo un percorso di 5 km fermandosi a raccogliere i rifiuti. Alle giornate delle Oasi parteciperanno anche le realtà locali e i Centri di Educazione Ambientale Wwf di riferimento.