Altro caos sul'A14, stavolta per un incidente: chiuso per oltre un'ora il tratto Pedaso-Grottammare

PESCARA. Alle ore 10,15 sull’autostrada A14 Bologna – Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto all’altezza del km 296,2 all’interno della galleria San Basso in corrispondenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta. A seguito dell’incidente, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e tre veicoli leggeri, una persona è rimasta ferita.

AGGIORNAMENTO ORE 12 - Sulla A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni, e' stato riaperto il tratto a seguito di un incidente ora risolto avvenuto al km 295+800.

Si registrano tra Fermo e Grottammare verso Pescara 7 km di coda per incidente risolto e 5 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione Ancona: il traffico defluisce su una corsia in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto e' presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda ed a velocizzare il deflusso dei veicoli.