Arriva l' Ora della Terra: l'Abruzzo stasera... si spegne

PESCARA - L'Earth Hour è un evento globale annuale che unisce persone in tutto il mondo per affrontare il cambiamento climatico, organizzato dal WWF con l'obiettivo di promuovere azioni concrete per la protezione dell'ambiente. Questa iniziativa senza confini mira a costruire un futuro più sicuro, equo e sostenibile per tutti, invitando milioni di persone a spegnere le luci per un'ora come simbolo del loro impegno. L'edizione 2024 dell'Earth Hour, la diciottesima dall'inizio dell'iniziativa nel 2007, si terrà in Abruzzo stasera, dalle 20:30 alle 21:30.

Spegneranno le luci delle proprie strutture tutti i Parchi Nazionali della nostra Regione, il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco Nazionale della Maiella; verrà spenta anche la torre dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”.

Resteranno al buio per un’ora la Fontana luminosa a L’Aquila e i monumenti più rappresentativi dei capoluoghi di provincia Chieti, Pescara e Teramo.

Aderiranno all’invito spegnendo luoghi delle proprie cittàdecine di comuni, tra cui Alba Adriatica, Altino, Anversa degli Abruzzi, Atri, Canosa Sannita, Casoli, Corropoli, Fossacesia, Giulianova, Guardiagrele, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Ortona, Pineto, Roseto degli Abruzzi, San Giovanni Teatino, Sant’Eusanio del Sangro, Silvi, Torricella Sicura, Vasto.

Inoltre parteciperanno all’evento con spegnimenti o azioni di sensibilizzazione il Museo universitario dell’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara, la Proloco di Fagnano Alto, i Centri di Educazione Ambientale “Il Grande Faggio”, “Ecotur” e “Fattorie Riccitelli”.

Oltre agli spegnimenti e alle iniziative di diffusione di buone pratiche, si potrà partecipare a molti eventi organizzati dalle sezioni locali del WWF e dalle Oasi. Stasera a Vasto, a partire dalle 18:00, è previsto un incontro con l’ornitologo Fernando Spina, la proiezione del documentario realizzato dalla coop. COGECSTRE “La finestra nel cielo” e un brindisi finale per il pianeta con i vini biologici VOLA VOLÈ; ad Atri si potrà partecipare a una cena accompagnata dalla voce narrante di Anna Pavone che racconterà delle figure mitiche che popolano le notti dell’immaginario collettivo abruzzese; nell’Oasi Lago di Serranella a partire dalle 16:30 si potrà realizzare una lanterna con bustine usate del tè; a Chieti alle 18:00, nell’auditorium del Museo universitario, Marcella Spaziano presenterà, con l’ausilio di belle immagini, riflessioni su “Patagonia – cronaca di viaggio in territorio argentino con osservazioni in chiave ecologica” e a seguire sarà organizzata una cena a lume di candela; nell’Oasi delle Gole del Sagittario ad Anversa degli Abruzzi dalle 17:30 bambini, ragazzi e adulti potranno costruire un grande puzzle per la Terra; a Roseto degli Abruzzi ci sarà una pedalata dalla piazza della Repubblica fino alla Riserva del Borsacchio con letture al chiaro di luna; a Teramo si potrà ascoltare musica per l’ora della Terra a partire dalle 19:00 presso Largo San Matteo in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi musicali e Coreutici di Teramo.