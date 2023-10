C'è Nonno ascoltami! Controlli gratis all'udito

PESCARA. La carovana di “Nonno Ascoltami! – La prevenzione in piazza” è a Pescara. La grande campagna di sensibilizzazione contro i disturbi uditivi, promossa da Udito Italia, è nata proprio a Pescara 14 anni fa e oggi ha assunto una portata nazionale con 5 giornate di prevenzione che raggiungono le piazze di tutta Italia. L’iniziativa è partita il 24 settembre e si conclude domenica 22 ottobre. Oltre a Pescara, in Abruzzo le altre città interessate dall’evento sono state Chieti, Sulmona, Lanciano, Vasto e L’Aquila.

Ad accogliere i cittadini in piazza l’équipe medica coordinata dal dottor Claudio Caporale, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Santo Spirito” di Pescara, insieme alla Misericordia e al partner tecnico Istituto acustico Maico. «Siamo grati all’impegno di Udito Italia», sono le parole dell’assessore comunale Nicoletta Di Nisio, «che negli anni ha accolto tante persone nelle sue piazze della prevenzione. Da assessore che da sempre si occupa di temi sociali vedo ancora tanta reticenza intorno al tema dei disturbi uditivi e iniziative come “Nonno Ascoltami!” contribuiscono in modo utile ad aiutare la società a comprendere quanto è importante sentire bene». «Da piccolo evento di provincia, “Nonno Ascoltami!” negli anni è diventata una manifestazione nazionale», ricorda il dottor Claudio Caporale. «La prevenzione è fondamentale lo ripetiamo ogni anno. È ormai scientificamente provato lo stretto legame tra presbiacusia e malattie neurodegenerative: sembra che dopo i 65 anni, all’aumentare del deficit uditivo sia collegato un aumento dell’incidenza della demenza del 20%. Dati che devono far riflettere sull’indubbio valore della prevenzione».

Numerose le associazioni che hanno aderito all’evento, moltiplicando l’esercito della prevenzione: Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), presieduta dal professor Marco Lombardo; Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), presieduta da Vittorio Morganti; Isa, presieduta dal professor Ettore Cianchetti, oltre al patrocinio della sezione sanità di Confindustria Chieti-Pescara, presieduta da Antonio Monteferrante. Una mobilitazione di piazza che consentirà di raddoppiare le giornate di prevenzione.

A Pescara, è aperto in piazza Salotto il Villaggio della Prevenzione, con la possibilità di effettuare screening uditivi fino alle 17, visite senologiche in collaborazione con gli specialisti della Lilt. Dalle 16,30 è in programma anche uno spettacolo musicale a cura dell’orchestra giovanile Amadeus con il coro “Note in gioco” e il coro “Piccoli cantori”. In piazza a Pescara, anche le associazioni dedicate alla terza età, come la cooperativa Il Germoglio; allo sport (Pescara Basket), insieme ai partner che hanno sostenuto la manifestazione: Fineco, Crlab, Emil Autos.