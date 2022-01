"Certificazione covid sospesa", ma è una truffa: occhio alle mail del falso ministero della Salute

PESCARA. Occhio alle fake news, alle mail e ai post che girano sui Social. Non sono altro che tentativi di phishing, cioé una truffa su Internet per carpire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, e attingere a conti correnti o altro.

Un tentativo di truffa viene segnalato dal ministero della Salute che mette in guardia da una falsa comunicazione che sta girando a suo nome (ministerodellasalute.pro.it). Si tratta di una mail e/o di una informazione su post secondo la quale si informa che la certificazione covid è stata sospesa per uso sospetto. Di seguito viene chiesto di aprire alcune pagine digitali e inserire i propri riferimenti.

"Attenzione", avvisa il ministero della Salute, quello vero, "è un tentativo di truffa. Per maggiori informazioni chiama il numero 1500".

Altra segnalazione fraudolenta viene dall'associazione dei Consumatori Contribuenti Abruzzo (Cruc Regione Abruzzo) che a sua volta afferma di aver ricevuto parecchie indicazioni negli ultimi giorni che provengono dall’area cittadina del Pescarese. Ebbene, secondo queste segnalazioni, gli interlocutori si spacciano per dipendenti postali e bancari, e chiedono il numero della carta pre-pagata o di credito, asserendo che il codice OTD (la password che arriva per messaggio una sola volta per confermare un’operazione) sarebbe stato utilizzato da altri.

"Malgrado non venga chiesto il codice di sicurezza del retro della carta, cosa che può indurre in errore il malcapitato, pare che comunque possano riuscire ad utilizzare le carte ed a svuotare i conti collegati”, afferma Donato Fioriti, presidente dell’Associazione, raccomandando che è buona regola in ogni caso non fornire dati personali ed economici per via telefonica, sms e mail: "Purtroppo, le truffe telefoniche o telematiche o per whatsaap o smssono sempre più sottili e sempre più frequenti".

copyright il Centro