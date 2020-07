Chiusure notturne dell'A14, il nuovo stop è verso sud tra Ortona e Val di Sangro

PESCARA. Continuano le chiusure notturne a causa dei lavori sull'autostrada adriatica. Per lavori di pavimentazione, dalle 23 di giovedì 9 luglio alle 5 di venerdì 10 luglio chiude il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro verso sud.

Di conseguenza, la stazione di Lanciano viene chiusa in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Ancona/Pescara. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, si può proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Bari, con rientro sulla A14 alla stazione di Val di Sangro.

Fino alle 5 di questa mattina, giovedì 9 luglio, e dalle 22 di ieri sera, l'intero traffico dell'A14 è stato deviato sulla Statale a causa della chiusura dell'intero tratto tra Pescara Ovest/ Chieti e Pescara Sud /Francavilla, su entrambe le direzioni di marcia. In questo caso lo stop al traffico è stato a causa dei lavori previsti dal piano di interventi obbligatori per potenziare gli impianti della galleria Immacolata - Vaccari.

