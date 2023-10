Cinque posti da cardiologo in Molise, rispondono solo due abruzzesi

L'azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) assume due cardiologi abruzzesi. Nessuno specialista molisano ha infatti risposto alll'avviso pubblico per la ricerca di 5 incarichi libero-professionali per medici in Cardiologia da assegnare all'ospedale San Timoteo di Termoli (Campobasso). Un dato inquietante che conferma la mancanza di medici e le difficoltà di reperimento nei territori.

Le uniche due istanze sono arrivate da medici abruzzesi: a loro l'Asrem ha formalizzato i contratti della durata di quattro mesi. Il delibera dell'Asrem era stata adottata "al fine di fronteggiare la gravissima carenza di medici della disciplina di Cardiologia" e "scongiurare l'interruzione di pubblico servizio". In Molise, dunque, persistono difficoltà nel reperire medici specialisti. Ulteriori conferme arrivano dagli esiti di due precedenti Avvisi (luglio 2023) per il conferimento di 8 incarichi libero-professionali a Cardiologi, entrambi andati deserti.