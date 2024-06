Comunali: ecco i primi sindaci eletti / SEGUI GLI AGGIORNAMENTI

Nei comuni interessati dal voto in cui è presente un solo candidato sindaco, per convalidare l'elezione è sufficiente solo superare il quorum del 40%, e pertanto già dalle 12 di oggi, in alcune città il verdetto è gia noto.

Ecco i primi sindaci eletti che hanno superato il quorum (IN AGGIORNAMENTO):

INTRODACQUA (AQ): Christian Colasante

TRASACCO (AQ): Cesidio Lobene

CASTIGLIONE M. RAIMONDO (TE): Vincenzo D'Ercole

VACRI (CH): Piergiuseppe Mammarella (al terzo mandato).

BOMBA (CH): Raffaele Nasuti (confermato).

CIVITELLA MESSER RAIMONDO (CH): Danilo D'Orazio (al terzo mandato).

PALMOLI (CH): Giuseppe Rosario Masciulli (confermato).

CAPPELLE SUL TAVO (PE): Lorenzo Ferri (confermato).

GESSOPALENA. Mario Zulli (confermato).