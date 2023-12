Contributi allo sport: tutti gli eventi finanziati

Arriva la delibera che prevede l’assegnazione dei contributi per eventi sportivi. L’assessorato allo sport, guidato da Mario Quaglieri, ha effettuato l’istruttoria in merito alla valenza delle manifestazioni proposte, stabilendo la finanziabilità degli eventi.

Nella delibera si precisa che i contributi assegnati saranno erogati previa acquisizione da parte dell’Ufficio programmazione attività per il benessere sportivo, eventi ed impiantistiche sportive, del Servizio DPH002, della documentazione attestante la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli eventi.

Contributo finanziario di 65.000 euro al Comune di L’Aquila di cui 15.000 per gli “Internazionali d’Italia Open di pattinaggio” e 35.000 per il “Trofeo internazionale di Futsal”, 15.000 per l’evento nazionale “Il Campione dei Campioni”. Contributo di 15.000 euro al Comune di Atri l’“Atri Cup”. Cinquantamila euro al Comune di Castel del Monte per l’organizzazione della “Nova Eroica Gran Sasso”. Cinquemila euro al Comune di Castelli per l’organizzazione di “XL Raduno Nazionale Porsche 356”. Trentamila euro al Comune di Castel di Sangro per l’organizzazione della “UEFA Nations League, Italia-Svezia”.

Quarantasettemila euro al Comune di Chieti di cui: 7.000 per l’organizzazione del Campionato Interregionale “Taekwondo”, 5.000 per la realizzazione del torneo tennis Open Memorial Supino, 15.000 per il “Gran Criterium Vetturette”, 20.000 per la realizzazione della manifestazione internazionale “Fight Clubbing World Championship 2023”. Cinquemila euro al Comune di Civitella Roveto per l’organizzazione della manifestazione nazionale Sauli Boxe. Ottomila euro al Comune di Controguerra l’organizzazione della “Corsa di San Martino”.

Ventimila euro al Comune di Fara San Martino per l’organizzazione dell’evento nazionale “2° Festival della montagna 2023 – Fara San Martino”. Cinquemila euro al Comune di Gioia dei Marsi per la realizzazione dell’evento nazionale parapendio “X-Gioia”. Venticinquemila euro al Comune di Giulianova, di cui 15.000 per l’evento XX Torneo internazionale di “Basket in carrozzina” e 10.000 per la 15^ ed. Torneo internazionale di basket giovanile “Giugliobasket 2023”. Cinquemila euro al Comune di Pacentro per la realizzazione dell’evento nazionale 3^ed. Blockhaus Marathon.

Ottantaseimila euro al Comune di Pescara di cui: 9.000 per l’evento internazionale XII ed. “AIBVC BPER Italian Tour”, 9.000 per il Campionato Giovanile di Pallacanestro 2023 per la categoria UNDER 15, 9.000 per i Campionati italiani di Kettlebell, 9.000 per la Manifestazione automobilistica “Circuito di Pescara”, 20.000 per i Campionati Europei Atletica Leggera Master 2023, 30.000 per l’evento pugilistico internazionale.

Cinquemila euro al Comune di Pratola Peligna per la realizzazione dell’evento “Freestyle Extreme Festival”. Venticinquemila euro al Comune di San Benedetto dei Marsi per la realizzazione del “Trofeo Nazionale Calcio a 5 Women”. Diecimila euro al Comune di Trasacco per l’organizzazione del “Trofeo Nazionale di Pallavolo”. Cinquemila euro al Comune di Santo Stefano di Sessanio per la realizzazione dell'Ultramaratona del Gran Sasso.