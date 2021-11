Covid, 700 studenti contagiati da settembre ad oggi

PESCARA. Il virus si diffonde sempre di più nelle scuole abruzzesi. Dalla prima campanella del 13 settembre scorso a ieri sono stati 700 gli studenti tra i 6 e i 19 anni che si sono contagiati, ma ben 166 solo nell’ultima settimana.

A dirlo sono i dati forniti dalla Regione, che ancora una volta mettono in testa alla classifica il Teramano e la sua costa e l’Aquilano con Sulmona, città più colpita in Abruzzo negli ultimi giorni. Ma numeri in crescita anche nel Pescarese.

L’impennata dei casi tra alunni e studenti delle elementari, medie e superiori, in quella che ormai mostra i segni della quarta ondata della pandemia, sta già mettendo in allarme i rappresentanti dei sindacati del personale scolastico, che tornano a chiedere un’accelerazione nelle vaccinazioni e misure per garantire la sicurezza nei plessi e sui mezzi di trasporto.

