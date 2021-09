Disturbi dell’udito: “Nonno Ascoltami!” riparte con i controlli gratis in piazza

A partire da domani, 26 settembre, tornano le domeniche dedicate alla prevenzione di “Nonno Ascoltami! - l’Ospedale in piazza”, campagna nazionale di controlli gratuiti dell’udito promossa dalla onlus abruzzese Udito Italia. Il via della campagna, che si svolge per il dodicesimo anno consecutivo, è in programma a Pescara in piazza Salotto, a Chieti, nella Villa Comunale, e a Lanciano, in corso Trento e Trieste.

L’iniziativa è stata presentata oggi in piazza Salotto nel corso di una conferenza moderata dal giornalista Paolo Castignani, alla quale hanno partecipato Nicoletta Verì, assessore regionale alla Salute, il senatore Nazario Pagano, Claudio D’Amario, direttore del Dipartimento Sanità della Regione, Claudio Caporale, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Pescara, Adelchi Croce, direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’ospedale di Chieti, Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia, e Mauro Menzietti, fondatore di Udito Italia.

“Nonno Ascoltami!” si snoda in cinque domeniche dedicate alla prevenzione, fino al 24 ottobre, coinvolgendo circa 20 piazze, con una formula collaudata: per una giornata (dalle ore 10 alle 18) medici specialisti, professionisti sanitari e volontari, con la collaborazione della Croce rossa, sono a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio l’udito e, soprattutto, a prendersene cura nel modo giusto. All’interno di presidi medici avanzati viene svolta attività di prevenzione e informazione sui corretti stili di vita per conservare la salute dell’udito.

La campagna, sostenuta dall’Oms, patrocinata dal Ministero della Salute e premiata dalla Presidenza della Repubblica, è stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo Madama dove Faricelli ha annunciato che è tutto pronto «per tornare nelle piazze sempre con maggiore consapevolezza» dopo mesi «difficili che ci hanno aiutato a comprendere l’importanza dell’udito e il suo ruolo fondamentale per sentirsi parte attiva della società».

«La percezione della salute uditiva è cambiata, da parte delle istituzioni soprattutto internazionali», ha detto Menzietti chiedendo «interventi normativi che facciano emergere la domanda nascosta di prevenzione e riabilitazione».