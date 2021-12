Drive-in presi d'assalto e numero esorbitante di tamponi. Code per i vaccini / VIDEO E FOTOGALLERY

PESCARA. Code di ore all'esterno delle farmacie, nei laboratori e nelle strutture autorizzate dalle Asl e drive-in presi d'assalto per sottoporsi ai tamponi molecolari o antigenici in tutto l'Abruzzo. Le giornate di festa del Natale lasciano un carico pesante sul fronte Covid-19 in tutta la regione.

A Chieti, oltre alle centinaia di tamponi molecolari già eseguiti e in fase di lavorazione, ci sono stati 430 test antigenici con esito positivo effettuati nelle farmacie. Visto il numero esorbitante, che supera ogni precedente e impone una modalità di gestione diversa da quella adottata finora, la direzione della Asl ha codificato in urgenza una procedura che possa garantire e validare l'accertamento in tempi rapidi. In particolare gli utenti che in questi giorni si sono sottoposti a un tampone antigenico in farmacia o nei laboratori autorizzati possono presentarsi con prescrizione del proprio medico e senza prenotazione ai drive-in per un test molecolare di conferma tutti i giorni dalle ore 8 alle 9 e nelle giornate del 28 e 29 dicembre 2021 anche dalle ore 14,15 alle 17,15. Basterà esibire il referto dell'antigenico rilasciato dalla farmacia o laboratorio.

Teramo, in fila per ore al parco della Scienza per i vaccini anti Covid (foto L. Adriani)

«La positività rilevata dai test antigenici - sottolinea il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael - va confermata con un molecolare, ma i numeri altissimi di questi giorni mettono in crisi il sistema delle prenotazioni dei tamponi, per cui abbiamo superato la difficoltà consentendo agli utenti di presentarsi alle postazioni drive-in attive sul territorio, senza appuntamento e con documenti alla mano, nella fascia oraria lasciata libera dai ragazzi delle scuole, fortunatamente in vacanza, e nelle due sedute speciali pomeridiane attivate espressamente. Ma in considerazione della situazione incandescente di questi giorni e dei drive-in presi d'assalto, è opportuno che le persone con un semplice sospetto di positività si sottopongano prioritariamente a test antigenici, così da evitare un ulteriore sovraffollamento e la congestione del sistema diagnostico già in affanno. Il nostro Dipartimento di prevenzione è letteralmente schiacciato dalle centinaia di nuovi casi che registriamo ogni giorno e che mettono a dura prova anche un sistema di contact tracing organizzato ed efficiente come il nostro. Gli operatori fanno il massimo, anche in queste giornate di festa, ma i numeri sono tali da richiedere qualche aggiustamento rispetto alle modalità finora adottate, compresa la richiesta agli utenti di seguire le nostre indicazioni per i test, che restano fondamentali. Occorre, però, fare fronte tutti insieme, con spirito di collaborazione, a una situazione delineata in questi giorni da numeri preoccupanti».

A Teramo lunghe code all'accettazione e all'ingresso del centro vaccini che si trova nell’ hub del Parco della Scienza: in centinaia oggi si sono messi in fila per ricevere le prime, seconde o terze dosi anche alla luce, probabilmente, delle nuove misure imposte dal Governo con il decreto festività per tentare di frenare l'impennata di contagi a cavallo delle festività natalizie e alla luce del boom di contagi registrati in Abruzzo sulla spinta del colpo di coda della variante Delta e dall’avanzata rapidissima della Omicron.

Al fine di ottimizzare le attività ed evitare lunghe attese la Asl ha aggiunto 300 slot in più al giorno, per un totale di 3.000 somministrazioni aggiuntive per i prossimi dieci giorni. Di conseguenza è vivamente consigliata la prenotazione: i cittadini con l’appuntamento avranno priorità. "Chi non è prenotato avrà garantita la vaccinazione - fa sapere la Asl - ma ovviamente in tempi diversi. E’ obbligatorio inoltre rispettare l’orario indicato sulla prenotazione, per cui non sarà consentito l’ingresso in altro orario. Si consiglia di portare con sé la ricevuta della prenotazione, anche su sms".

Contagi in aumento e nuove regole, scatta ora la corsa ai vaccini A Teramo lunghe file nell'hub del parco della Scienza per le prime, seconde e terze dosi (video Luciano Adriani)

A Pescara, come ha reso noto il sindaco Carlo Masci, le richeste di sottoporsi a tampone hanno superato quota mille in un solo giorno. Questo l'appello del primo cittadino: "I dati sull’andamento dell’epidemia da Covid e i numeri che la Asl mi ha comunicato circa la richiesta da parte dei cittadini di sottoporsi a tampone, solo oggi quest’ultimi hanno superato quota mille, rischiano di paralizzare la capacità di risposta delle strutture sanitarie. Questo mi spinge a rivolgere ai miei concittadini un appello a seguire con estrema attenzione le prescrizioni anti-contagio che da due anni hanno segnato le nostre esistenze ma alle quali, per senso civico e per responsabilità, non possiamo derogare. Invito quindi tutti a indossare le mascherine, a evitare luoghi affollati e, per quanto possibile, a vivere in famiglia, con i propri congiunti, questo periodo di festività".