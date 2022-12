E' morto il Papa emerito Benedetto XVI. Fu vicino ai terremotati dell'Aquila

ABRUZZO.Le condizioni del Papa emerito Ratzinger, si erano aggravate pochi giorni prima di Natale. Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano". Lo ha riferito il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Le condizioni di Ratzinger, 95 anni, si erano aggravate pochi giorni prima di Natale. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.

Il 4 luglio 2010, la città di Sulmona, la diocesi valvense e l’intero Abruzzo vissero una giornata storica, con la visita del Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, in occasione dell’Anno Giubilare Celestiniano.

Mentre il 28 aprile del 2009 a L'Aquila nel Piazzale della Scuola della Guardia di Finanza a Coppito l'incontro del Santo Padre con i fedeli ed il personale impiegato nei soccorsi.

La prima volta in Abruzzo fu da cardinale, ospite dell’Università Gabriele d’Annunzio. La data è il 28 gennaio 1989, cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico: il cardinale Ratzinger è insignito dell’Ordine della Minerva, istituito dall’ateneo nel 1986 e conferito a personalità - nazionali ed internazionali - che abbiano contribuito significativamente al progresso della scienza, della cultura e dell’economia.

“Ricordo la visita in Abruzzo dell’allora cardinale Joseph Ratzinger in occasione dell’attribuzione dell’Ordine della Minerva conferitogli dal nostro ateneo", dice il rettore Sergio Caputi, "fu l’allora tettore Uberto Crescenti a proporre alla nostra comunità accademica la possibilità di insignire il futuro Papa Benedetto XVI dell’Ordine della Minerva, per il costante impegno di studio e di ricerca nel mondo universitario, unitamente all’intenso e proficuo servizio ecclesiastico. Attento osservatore del mondo contemporaneo e profondo conoscitore del pensiero antico e moderno, Papa Benedetto XVI ha saputo sviluppare uno sguardo critico sulla nostra epoca, indicando la strada della conciliazione tra fede e ragione, bene e male, rischio e complessità. Con il conferimento dell’Ordine della Minerva il nostro ateneo ha sempre voluto esprimere una connotazione transculturale e multireligiosa, valorizzando gli alti meriti conseguiti nei diversi campi del sapere, della ricerca e delle professioni”.