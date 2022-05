Estate in treno: aumenta l'offerta e tornano le Frecce a Giulianova e Vasto

Presentata dall’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, la Trenitalia Summer Experience 2022, la nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile, al via domenica 12 giugno, in concomitanza proprio con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo.

Saranno 142 nei giorni feriali e 76 nei festivi i treni in circolazione sui binari d’Abruzzo: un’offerta giornaliera di più di 35 mila posti a sedere, per raggiungere le più belle mete regionali – dalle spiagge ai borghi e alle città d’arte d’Abruzzo – in maniera rapida, conveniente e sostenibile.

Dal 12 giugno e fino all’11 settembre torna il Trabocchi Line con 22 collegamenti feriali e 16 collegamenti nei festivi: tante soluzioni utili per raggiungere ogni giorno le più suggestive località balneari della Costa dei trabocchi e la Via Verde, la pista ciclabile che scorre lungo 42 chilometri affiancando in gran parte la linea ferroviaria.

Ampia offerta anche per raggiungere le località balneari della costa teramana: Silvi, Pineto, Scerne, Roseto e Giulianova, sono collegate con 50 treni regionali nei giorni feriali e 26 treni regionali nei giorni festivi.

A metà maggio sono entrate in esercizio sui collegamenti regionali e interregionali 2 nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici. I nuovi convogli possono ospitare fino a 64 posti bici, con l’ausilio di prese elettriche per ricaricare i modelli di nuova generazione.

Sono 30, tra Frecciarossa e Frecciargento, le Frecce della Linea adriatica, 24 delle quali con fermata a Pescara; inoltre per tutta l’estate ci saranno due Frecciargento in più tra Milano-Ancona e Pescara e altri due nei week-end tra Bolzano-Ancona e Pescara. Tornano anche, per l solo periodo estivo, le fermate di alcune Frecce anche nelle stazioni do Giulianova e Vasto San Salvo.

La Trenitalia Summer Experience in Abruzzo non è solo mare: ai servizi intermodali già attivi su L’Aquila (in collaborazione con AMA) e Teramo (in collaborazione con Baltour), dallo scorso aprile si è aggiunto il nuovo collegamento con i bus urbani di Avezzano, gestiti dalla SCAV. Sale pertanto a 320, il totale complessivo collegamenti treno + bus, in partenza dai rispettivi piazzali antistanti le stazioni di Teramo, L’Aquila e Avezzano e acquistabili in vendita combinata sui canali della rete di vendita di Trenitalia.