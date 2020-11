Fiducia nelle istituzioni e nelle imprese: evento online sul caso Abruzzo

PESCARA. Qual è la fiducia percepita in Abruzzo verso il sistema produttivo e verso le istituzioni? Quali sono le strategie di comunicazione che possono veicolare una corretta percezione della realtà? E quali sono i primati positivi e le criticità percepite nel territorio abruzzese? Sono le domande alle quali intende rispondere l'evento online organizzato per mercoledì 2 dicembre (dalle ore 17) dalla Fondazione Hubruzzo attraverso i risultati della ricerca “+Fiducia +istituzioni +Impresa. Il caso Abruzzo”. Chi vuole seguire e partecipare può connettersi su https://www.hubruzzo.net/fiducia-istituzioni-imprese/

L'obiettivo è ambizioso: scoprire le dinamiche che determinano i rapporti di fiducia tra cittadini e istituzioni, tra istituzioni e imprese. La ricerca di carattere sperimentale è stata realizzata con “Humana Analytics”, spin-off dell’Università Gabriele d’Annunzio, dipartimento di Neuroscienze, e coordinata dal professor Riccardo Palumbo.

«La fondazione Hubruzzo sta promuovendo iniziative con l’obiettivo di valorizzare la capacità attrattiva del nostro territorio per imprese e talenti _ afferma Marcello Vinciguerra, managing director Honda Italia e socio fondatore di Hubruzzo, _ La fiducia è alla base delle scelte, perciò abbiamo coinvolto l’università per misurarla. Attraverso la ricerca condotta da Humana Analytics ci aspettiamo di migliorare la percezione che si ha dell’Abruzzo e di individuare le aree di miglioramento su cui lavorare in rete».

Aspettative soddisfatte se si soppesano le parole del coordinatore scientifico della ricerca, il professore Riccardo Palumbo: «La fiducia rappresenta un lubrificante del sistema produttivo, facilita l’instaurazione di rapporti collaborativi e l'innesco di processi virtuosi. Gli avanzamenti dell’economia comportamentale e delle scienze cognitive consentono un importante passo avanti nella capacità di misurare la fiducia tra le persone e verso le istituzioni. I risultati che si ottengono sono spesso inattesi come nel caso dell'Abruzzo».

L’incontro è condotto dal giornalista Marco Panara e vede la partecipazione, oltre a Marcello Vinciguerra e del professor Palumbo, di Gennaro Zecca (socio fondatore di Hubruzzo e amministratore unico di Odoardo Zecca), Giuseppe Natale (socio fondatore di Hubruzzo e ceo di Valagro), Ivo Boniolo (ceo di Bluhub Enterprises Engine), Sabrina Ciancone (sindaco di Fontecchio), Tiziana Magnacca (sindaco di San Salvo), Lorenzo Sospiri (presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo), e l’economista e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali, Stefano Zamagni.