Francesco Totti è il personaggio della settimana su Vanity Fair / VIDEO

Che cosa è davvero importante per lo storico capitano? «Oltre i figli, la famiglia, le cose che contano davvero? La parola data. Non servono firme, contratti o avvocati. Basta una stretta di mano».

Nella settimana in cui il padre di Francesco Totti, Enzo “lo sceriffo”, come tutti lo chiamavano a Roma, 76 anni, è morto all’ospedale Spallanzani dove era ricoverato per essere risultato positivo al Covid, un intero numero di Vanity Fair va in eidcola per celebrare suo figlio, l’eroe, l’uomo, il calciatore che da sabato 17 ottobre sarà sul grande schermo nel documentario "Mi chiamo Francesco Totti", firmato da Alex Infascelli. Vanity Fair, come ogni venerdì, è in regalo il 16 ottobre per i lettori del Centro che acquistano in edicola una copia del quotidiano dell'Abruzzo.

