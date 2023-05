Giro d'Italia, la seconda tappa abruzzese: tutti i divieti

Da Teramo a San Salvo, 202 chilometri quasi tutti in pianura: è la seconda tappa abruzzese del Giro d'Italia dopo la cronometro sulla Costa dei trabocchi che verrà certamente ricordata per la bellezza del paesaggio attraversato.

Con Remco Evenepoel in maglia rosa si riparte da Teramo lungo un percorso adatto ai velocisti. Partenza alle 12,20 da Teramo, poi la gara si snoda verso Nereto (13,06 circa), Alba Adriatica (13,33 circa), Giulianova (13,46), Montesilvano (14,38 circa), Pescara (14,47 circa), Chieti (15,21 circa), Francavilla (15,48 circa), Ortona (16,03 circa), Fossacesia (16,24 circa), Vasto (16,56 circa) e San Salvo dove l'arrivo è previsto intorno alle 17,12.

Ecco le ordinanze che riguardano la viabilità dei maggiori centri attraversati dalla Corsa rosa.

TERAMO. Domenica dalle 7 tutte le vie interessate dalla gara, compresa la circonvallazione Ragusa, sono chiuse al transito sia veicolare che pedonale. La partenza è fissata alle 12,20. Il percorso: partenza da Piazza Martiri della Libertà, poi Corso Cerulli – Corso de Michetti – Porta Reale - Viale Crispi – Rotatoria Cartecchio fino alla S.S. 80 verso San Nicolò a Tordino.

PESCARA. Nella giornata di domenica 7 divieto di sosta dalle ore 6 fino al termine della manifestazione sulle strade del percorso della gara - via della Riviera Nord in ambo i lati dal confine comunale con Montesilvano fino alla Nave di Cascella; Lungomare Matteotti in ambo i lati fino all’incrocio con via Foscolo; via Foscolo, via Venezia e via Chieti in ambo i lati; rotonda Piazza Martiri Dalmati e Giuliani tutta; ponte D’Annunzio in ambo i lati, piazza Garibaldi tutta; via G. D’Annunzio da Piazza Garibaldi all’incrocio con via Conte di Ruvo in ambo i lati; via Conte di Ruvo in ambo i lati dall’incrocio con via G. D’Annunzio all’intersezione con via Lago di Campotosto; largo Eugenio Sirolli tutto e via Tiburtina Valeria in ambo i lati fino al confine comunale con San Giovanni Teatino. Divieto di transito dalle ore 12 fino al termine della manifestazione sulle strade del percorso della gara ciclistica e in tutte le strade traverse e tratti viari che conducono sul percorso della gara ciclistica, su via Paolucci dall’intersezione con via Lungofiume dei Poeti fino all’incrocio con lungomare Matteotti, su lungomare Matteotti dall’intersezione con via Foscolo a via Paolucci.

MONTESILVANO. Dalla mezzanotte divieto di sosta con rimozione e divieto di transito dalle ore 12 su corso Umberto I, al confine con Città Sant’Angelo fino a via Adige, sull’intera via Adige e su parte di via Aldo Moro fino al confine con Pescara.

CHIETI. I divieti vertono soprattutto sull’area di piazza Garibaldi, quartier generale del Giro-E che parte proprio da Chieti, e sul percorso dei ciclisti del Giro. In piazza Garibaldi i divieti di sosta e transito scattano domenica dalle 7 alle 21. Dalle 7 alle 18 di domenica parte il divieto di sosta in via Arniense (dall'incrocio con via da Guardiagrele a quello con piazza Garibaldi) e in via Valignani (dall'incrocio con piazza Garibaldi a quello con via Tiro a Segno). Divieto di transito sulle stesse strade dalle 8 alle 18 di domenica. Dalle 7 alle 16 di domenica ci sarà il divieto di sosta sulle strade attraversate dalla gara: viale Unità d’Italia, viale Benedetto Croce, via Colonnetta, via Madonna della Misericordia, piazza Monsignor Venturi, via Madonna degli Angeli, via Herio, via Olivieri, via Salomone, via Camarra e via Masci fino al chilometro 3+700. Sulle stesse strade il divieto di transito partirà dalle 12.45 alle 16 circa e comunque fino al passaggio del mezzo che indica la fine della gara. Ci saranno modifiche anche per quanto riguarda i mezzi pubblici della Panoramica: dalle 12.30 alle 16 il servizio sarà sospeso.