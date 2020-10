Gran Sasso institute al Festival della Scienza di Genova

L'AQUILA. Il Gran Sasso science institute (Gssi) dell'Aquila parteciperà al XVIII Festival della Scienza di Genova (22 ottobre - 1novembre) come partner istituzionale. «Onde» è la parola simbolo di questa edizione che ricorda la scoperta delle onde gravitazionali che valse il Premio Nobel 2017 al Gssi. Il Festival si presenterà in doppia veste: eventi in presenza e sul web. Laboratori on-line, webinar e visite virtuali ai centri di ricerca, accanto agli eventi in presenza: rassegna, mostre, percorsi espositivi e laboratori per famiglie, studenti e appassionati di scienza.

Il Gssi parteciperà al Festival con due appuntamenti. Il 23 ottobre, alle ore 9, con un webinar per le scuole superiori dal titolo: "La matematica di Google e Netflix" condotto dal direttore dell'area di Matematica al Gssi, Nicola Guglielmi. Secondo appuntamento il 28 ottobre alle 21.30, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con l'evento "L'onda lunga. 50 anni di esperimenti e poi finalmente eccole: le onde gravitazionali".

Il rettore del Gssi e ricercatore Infn, Eugenio Coccia, dialogherà con lo scienziato Barry Barish, premio Nobel per la Fisica nel 2017 per la scoperta delle onde gravitazionali insieme a Rainer Weiss e Kip Thorne. Il Nobel fu un successo anche per il Gssi dell'Aquila poiché tra i firmatari dell'articolo che valse il Premio (pubblicato Physical Review Letters) ci furono anche il rettore Coccia e un gruppo di docenti, ricercatori e allievi dell'Istituto.

In vista del Festival della Scienza e in ricordo del lavoro che ha portato al Nobel, Il Gssi ha anche partecipato a Make Science Pop Again, raccontando su Facebook e Instagram, tramite fumetti e caricature dell'Isia di Urbino, l'aneddoto del primo segnale di onde gravitazionali registrato da Ligo - Virgo e le esperienze del ricercatore Gssi Marco Drago, vincitore di FameLab Italia 2020.