Gratis l'inserto Lavoro con il Centro: posizioni aperte nella grandi aziende in Abruzzo

PESCARA. Torna puntuale in edicola l'appuntamento con l'Inserto Lavoro del Centro. Martedì 21 settembre cinque pagine con centinaia di offerte, assunzioni, concorsi pubblici, richieste di lavoro e posizioni da coprire tramite i Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo.

La copertina è in particolare dedicata ai profili richiesti in questo momento in alcune grandi aziende che hanno stabilimenti in Abruzzo. Come Sanofi (farmaceutica) nell'Aquilano, Fater nel Pescarese e Augusta Ratio, Gruppo che controlla Vestina Gas & Luce, a Pescara.