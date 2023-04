Gratis l'inserto lavoro del Centro: 350 posti con nuova fabbrica in Abruzzo

PESCARA. Puntuale in edicola l'appuntamento con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 11 aprile insieme al quotidiano ci sono 5 pagine di offerte di lavoro, richieste, ricerche di profili, date e scadenze dei concorsi pubblici, le opportunità per italiani all'estero e le richieste di personale depositate nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo.

La copertina è dedicata alle opportunità legate all'insediamento della nuova fabbrica tessile a Penne. di Previste 350 assunzioni di con i profili di artigiani della sartoria e fasonisti, ovvero addetti al confezionamento dei capi di abbigliamento, ma anche magazzinieri, trasportatori. Quindi le altre richieste di lavoro con la “caccia” al personale per ristoranti, gelaterie,alberghi e pizzerie Tante richieste da Giulianova a Francavilla, Roseto e Silvi. Parrucchieri ad Alba Adriatica, fattorini e badanti a Pescara.

Spazio anche ai concorsi pubblici, alle opportunità nelle carriere miliatri e per italiani all'estero. Infine le richieste di lavoro pervenute tramite i Centri per l'impiego di tutta la regione.