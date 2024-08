Gratis l'inserto Lavoro del Centro: assunzioni in hotel, ristoranti e case di riposo

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 6 agosto insieme al quotidiano, ci sono 5 pagine con opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

Opportunità in Abruzzo n hotel, ristoranti, nelle case di riposo e cooperative per anziani. Posti a Tortoreto, Francavilla, Martinsicuro e Avezzano. Tante anche le opportunità per italiani all'estero, i concorsi per entrare in Marina comme allievi piloti e in polizia. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.