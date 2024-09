Gratis l'inserto Lavoro del Centro: autisti, geometri e cuochi

Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 24 settembre, all'interno del quotidiano, 4 pagine curate da Andrea Mori con opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

Sono richiesti autisti per Tir e bus, geometri e cuochi. Selezioni a Chieti, Martinsicuro, Picciano e Tortoreto. Addetti pulizie a Montesilvano, ricambista a Pescara. Immediata disponibilità per addetti alla segnaletica al cantiere dell'A24 sotto il Gran Sasso. In scadenza le domande per volontari del Servizio civile a 507 euro al mese. Posti allo Zooprofilattico di Teramo.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.