Gratis l'inserto Lavoro del Centro: autisti, ingegneri, portalettere e magazzinieri

Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 12 dicembre, all'interno del quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle opportunità per autisti, ingegneri, portalettere e magazzinieri in Abruzzo. Receptionist, tecnici, e tanto personale

per bar e ristoranti. Selezioni a Manoppello, Francavilla e nelle case di riposo

Geometra a Basciano, agente vendita a Canosa Sannita.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e a tutti i concorsi pubblici aperti in questo periodo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

Le offerte e le richieste di lavoro proseguono in tv con la trasmissione Traguardo Lavoro in diretta su Rete8 ogni lunedì dalle ore 20,25 e poi sul canale YouTube.