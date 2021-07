Gratis l'inserto Lavoro del Centro: i concorsi dì agosto della Regione Abruzzo

PESCARA. Torna puntuale l'appuntamento con l'Inserto Lavoro del Centro. Martedì 27 luglio, cinque pagine con centinaia di posti di lavoro, offerte, richieste, concorsi pubblici e i profili richiesti nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e per italiani all'estero. La copertina è dedicata ai concorsi di agosto della Regione Abruzzo: 21 posti, per diversi profili, in cinque concorsi pubblici con scadenze a ridosso del periodo di vacanza.

E poi spazio alle selezioni avviate dalla grandi catene di negozi in Abruzzo, in particolare nel bricolage e nella grande distribuzione organizzata.

Nelle pagine interne i profili ricercati in questo periodo con occasioni sia in Abruzzo che in altre regioni. Occhio alle offerte di lavoro per italiani all'estero. Infine tutti i posti nei Centri per l'impiego d'Abruzzo.