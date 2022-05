Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: i posti nei ristoranti, bar e al Consiglio regionale

E' puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 24 maggio, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo nella ristorazione (40 posti a Montesilvano), nel bar e al Consiglio regionale con tre concorsi per titoli ed esami. E poi le richieste nei supermercati, nei fast food, in alberghi e pizzerie. Consulenti finanziari alle Poste, selezioni di animatori, educatori, insegnanti per accompagnare i ragazzi nei viaggi studio, agenti di polizia municipale (contratti stagionali) nei Comuni. Opportunità per nuove attività giovanili con contributi a fondo perduto. Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.