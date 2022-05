Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: il concorsone per 1.956 posti

PESCARA. Puntuale in edicola l'appuntamento con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 10 maggio insieme al quotidiano ci sono 5 pagine di offerte di lavoro, richieste, ricerche di profili, date e scadenze dei concorsi pubblici, le opportunità per italiani all'estero e le richieste di personale depositate nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo.

La copertina è dedicata al maxi concorso di 1.956 assunzioni nelle sedi e uffici di tre Ministeri (anche in Abruzzo). E sempre in Abruzzo le opportunità in grandi aziende e catene di negozi oper addetti vendite, architetti e geometri. Selezioni anche diplomati per profili informatici a Pescara. Le sedi: Colonnella, Mosciano, Atessa e Cellino Attanasio, Città Sant’Angelo e Silvi. Spazio anche ai concorsi pubblici (12 posti a Montesilvano) e alle opportunità per italiani all'estero. Infine le richieste di lavoro pervenute tramite i Centri per l'impiego di tutta la regione.