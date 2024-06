Gratis l'inserto Lavoro del Centro: impiegati e posti alla Regione e alla Camera di commercio

Torna l'appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 4 giugno, all'interno del quotidiano, 5 pagine curate da Andrea Mori con opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle opportunità nel settore pubblico. Con i concorsi per 15 collaboratori alla Regione, 6 istruttori tecnici alla Camera di commercio Chieti-Pescara, e la formazione di una graduatoria per l'assunzione di Ausiliari ambientali a Pescara.

Richiesti anche addetti alla sicurezza, alla manutenzione strade, al verde, alle vendite e operatorio socio-sanitari. Selezioni a Luco dei Marsi, Spoltore e in Val di Sangro. Impiegati per supermercati e catena di negozi per animali.

Il maxi concorso per Allievi carabinieri e i vandi in atto oper infermieri e amministrativi nella Sanità pubblica. Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.