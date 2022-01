Gratis l'inserto Lavoro del Centro: in Abruzzo posti in fabbrica e nei trasporti

Martedì 1 febbraio l'appuntamento in edicola con l'Inserto Lavoro del Centro: 6 pagine gratis con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo con i posti ed i profili aperti in una fabbrica di Sulmona e con il bando per autisti della società regionale dei trasporti (Tua). E poi i posti nel Turismo, con le prime ricerche avviate da grandi aziende in vista della prossima stagione estiva e nella ristorazione dove sono sempre molto richiesti cuochi, chef, aiuto cuochi e pizzaioli a Silvi, Roccaraso e Civitella Casanova. Opportunità anche nei discount e nei fast food in questo caso a Pescara e Avezzano e in una multinazionale con sedi ad Atessa e Aielli.

I concorsi per entrare nelle Accddemie militari, e la proroga per i termini del Servizio civile in Abruzzo. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.