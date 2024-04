Gratis l'inserto Lavoro del Centro: le selezioni e le offerte per l'estate

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 30 aprile, insieme al quotidiano, ci sono le 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle selezioni e offerte per il lavoro d'estate in Abruzzo. A Pescara, Francavilla e più in generale lungo tutta la costa, le imprese fanno fatica a trovare il personale. Nell'inserto i contatti di associazioni di categoria, consorzi e Centri per l'impiego che si stanno dando da fare per trovare i profili per i propri associati.

Sono inoltre richiesti: personale per pizzerie, autisti mezzi agricoli e addetti alle vendite con selelzioni ed assunzioni a Vasto, San Salvo, Lanciano, Casoli e Pescara. Ricercati anche camerieri e cuoco per rifugio alpino. Tante anche le opportunità all'estero, il concorso per entrare come allievi agenti in polizia. Un titolo anche sugli incentivi per assunzioni e stabilizzzazioni in Abruzzo.

Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e ai concorsi pubblici in atto in Abruzzo e Molise. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

E sempre sul lavoro ogni lunedì (ore 20,25) c'è l'appuntamento in tv con Traguardo Lavoro, in diretta su Rete8: trasmissione in sinergia con il quotidiano il Centro che si occupa di opportunità, concorsi pubblici, richieste, formazione e orientamento.