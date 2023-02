Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: posti nei negozi, negli asili nido e nel Turismo

Martedì 14 febbraio puntuale in edicole l'nserto Lavoro del Centro. Gratis 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in gioiellerie, nella scuola (asili nido) e nel settore turistico a Chieti, Pescara e in hotel e villaggi della regione. Richiesti inoltre operai,

addetti alle vendite e alla ristorazione con le selezioni avviate a Pescara, Chieti, L’Aquila e Giulianova. Cameriere e aiuto cuoco ad Avezzano, apprendisti ad Atessa

Occhio alla scadenze e ai requisiti per entrare in polizia e nell'Arma dei carabinieri, e i concorso per volontari in Marina e nell'Esercito. Quindi i ruoli, le scadenze e i riferimenti dei principali concorsi pubblici in Abruzzo da parte di Enti, Università, Istituti.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.